Жители Мытищ могут принять участие в бесплатном семинаре «Проактивное ЖКХ»

Жителей Мытищ приглашают на бесплатный семинар «Проактивное ЖКХ». Мероприятие, которое состоится в рамках программы PRO ЖКХ в следующие выходные, поможет вам разобраться в том, за что вы платите и как управлять своим домом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече, подготовленной министерством ЖКХ Московской области совместно с ассоциацией председателей советов многоквартирных домов, разберут:

Как не переплачивать за услуги и читать квитанции как открытую книгу;

Все секреты выбора управляющей компании и контроля ее работы.

Это прекрасная возможность не только пообщаться с такими же активными жильцами, как вы, но и получить ответы на интересующие вопросы. Каждый получит сертификат участника.

Семинар пройдет 8 октября в 19.00 по адресу: театр кукол «Огниво», ул. Шараповская, д. 4 корп. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.