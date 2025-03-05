Жителей Серебряных Прудов предупредили об отключениях света 6 марта

Отключение электроэнергии запланированы в муниципальном округе Серебряные Пруды на 6 марта. Количество жителей, проживающих на данной территории — 546 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

По информации диспетчера «Россети МР», 6 марта с 08:00 до 17:00, в связи с проведением плановых ремонтных работ, будет производиться отключение электроэнергии по следующим адресам: п. Серебряные Пруды, ул. Железнодорожная, ул. Почтовая; с. Узуново, СНТ «Узуново — 1», СНТ «Узуново — 2»; д. Якимовка (не более 2-х часов, в период заявленного времени).

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.