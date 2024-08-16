Жителей Щелкова предупредили о временном прекращении подачи ГВС

сегодня в 15:42

Филиал «Теплоресурс» МУП МЩВ сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе в Щелкове будет прекращена подача горячего водоснабжения, передает пресс-служба администрации городского округа.

Подача ГВС будет приостановлена по следующим адресам:

— ул. Сиреневая, д. 9/1;

— ул. Талсинская, д. 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 13.

Ориентировочное время проведения работ: с 9:00 до 19:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.