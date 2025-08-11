Жителей Подмосковья приглашают обучиться управлению многоквартирными домами

Особенно актуально обучение для руководителей и сотрудников управляющих организаций, государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере ЖКХ, а также для тех, кто только планирует начать карьеру в отрасли.

Какие практические навыки дает курс?

изучат нормативно-правовую базу в сфере управления МКД;

освоят принципы надлежащего содержания общего имущества;

получат навыки финансового управления;

научатся выстраивать эффективную коммуникацию с жителями и собственниками;

разберутся в инженерных системах многоквартирных домов;

узнают, как применять энергосберегающие технологии на практике.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов. Особое внимание уделяем подготовке по наиболее востребованным и дефицитным профессиям: слесари, машинисты насосных установок, аппаратчики химводоочистки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Важная информация:

формат обучения — дистанционный;

продолжительность —1,5 месяца (256 часов);

итог — диплом о профессиональной переподготовке.

Как попасть на обучение?

Позвоните по телефону: 8(495)529-74-77

Или напишите на почту: ukkmo@mail.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.