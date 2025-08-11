Жителей Подмосковья приглашают обучиться управлению многоквартирными домами
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Московской области объявляет набор на программу профессиональной переподготовки «Управление многоквартирным домом». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Особенно актуально обучение для руководителей и сотрудников управляющих организаций, государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере ЖКХ, а также для тех, кто только планирует начать карьеру в отрасли.
Какие практические навыки дает курс?
- изучат нормативно-правовую базу в сфере управления МКД;
- освоят принципы надлежащего содержания общего имущества;
- получат навыки финансового управления;
- научатся выстраивать эффективную коммуникацию с жителями и собственниками;
- разберутся в инженерных системах многоквартирных домов;
- узнают, как применять энергосберегающие технологии на практике.
«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов. Особое внимание уделяем подготовке по наиболее востребованным и дефицитным профессиям: слесари, машинисты насосных установок, аппаратчики химводоочистки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Важная информация:
- формат обучения — дистанционный;
- продолжительность —1,5 месяца (256 часов);
- итог — диплом о профессиональной переподготовке.
Как попасть на обучение?
- Позвоните по телефону: 8(495)529-74-77
- Или напишите на почту: ukkmo@mail.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.