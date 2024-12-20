Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 20:16

Жителей Подмосковья 22 декабря приглашают на акции по сбору вторсырья

22 декабря в Московской области в разных городских округах пройдут экологические акции. Принимать будут металл, стекло, пластиковую тару и другие вторичные ресурсы. Все накопленное сырье традиционно будет отправлено на заводы по переработке, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В городском округе Долгопрудный акция пройдет с 12:00 до 13:30 на ул. Набережная, д. 35, ЖК Новые водники.

В городском округе Домодедово — с 11:00 до 13:00 на ул. Тихая, д. 27.

В городском округе Королев — с 12:00 до 14:00 на ул. Строителей, д. 15А.

В городском округе Солнечногорск — с 13:00 до 14:00 в Менделеево, в гараже № 274 за домом № 1 по ул. Куйбышева.

В Богородском городском округе — с 12:00 до 14:00 в Ногинске, в пос. Зеленый, на ул. Школьная, д. 48.

В городском округе Подольск — с 14:00 до 15:00 в Екатерининском сквере.

В Одинцовском городском округе — с 10:00 до 12:00 в пос. Лесной Городок, на ул. Лесная, д. 10, рядом со зданием Лесногородской библиотеки.

В городском округе Чехов — с 9:30 до 10:50 на ул. 8 Марта, д. 1А, второй этаж.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.