Жидкие отходы сливают в ливневку в Нижнем Новгороде

Более 50 административных протоколов составили по поводу несанкционированного сброса жидких бытовых отходов (ЖБО) в систему ливневой канализации Нижнего Новгорода, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу городского департамента благоустройства.

В разных частях города проводятся проверки, направленные на выявление правонарушителей и привлечение их к ответственности.

Один из автомобилей, который забивал ливневки, был конфискован и отправлен на штрафстоянку, добавили городские власти. Машину можно будет вернуть владельцу лишь после уплаты штрафа.

Замглавы департамента благоустройства Алексей Краснов отметил, что сброс отходов в системы канализации наносит ущерб городской экосистеме и нарушает интересы общества. Он также добавил, что количество таких Нижнем Новгороде в городе растет.

В Советском районе уже был пойман один из «черных» ассенизаторов, которому грозит штраф до 40 000 рублей. Стоимость штрафа, к слову, увеличивается более чем в два раза при повторном нарушении.

Администрация Нижнего Новгорода уверена, что подобные меры окажутся эффективными и повлияют на предпринимателей, занимающихся сбросом отходов.