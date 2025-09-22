сегодня в 19:19

Жалобу на действия управления ЖКХ Химок при торгах признали необоснованной

Жалобу на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки при проведении торгов признали необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Комиссия управления рассмотрела жалобу АО «Жилищные инициативы» на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Согласно доводу жалобы, управление указало недостоверную информацию в акте о состоянии общего имущества многоквартирного дома о размерах площадей многоквартирного дома.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка проведения конкурса и признала жалобу необоснованной.

