Завершение капремонта ЦТП в Можайском округе запланировано на 2025 г

Центральные тепловые пункты являются неотъемлемым звеном системы теплоснабжения Можайского округа. Их работоспособность позволяет осуществлять бесперебойную поставку теплоносителя из центральной сети до квартир жителей. ЦТП-5 на улице 20 Января позволяет жителям целого микрорайона города получать в осенне-зимний период качественное отопление и в течение года — горячую воду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проводимые в настоящее время ремонтные работы на поставку услуг потребителям не влияют. Центральный тепловой пункт работает как обычно, но старое оборудование трудится последний сезон. Фактически рядом с ним сейчас устанавливается абсолютно новая система: насосы, теплообменники, регуляторы температуры и давления, система электроснабжения, контрольная аппаратура и автоматические системы управления.

На объекте уже установлены 4 насоса на системе горячего водоснабжения и системе теплоснабжения и 4 пластинчатых теплообменника. Остается только подсоединить новое оборудование к действующей сети.

Капитальный ремонт проводится в рамках производственной программы акционерного общества «Финансово-проектная лизинговая компания». Срок окончания работ — декабрь 2025 года.

На всех объектах устанавливается погодозависимое оборудование. Оно в автоматическом режиме позволяет осуществлять поставку теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха, а это значит, что в квартирах будет комфортно находиться и не придется спать с открытым окнами.

Это уже четвертый тепловой пункт, который модернизуют по данной программе. В 2021 году в работу запущен модернизированный пункт ЦТП-198, в 2023 завершены работы на ЦТП-40 по улице Мира, дом 6А, обновился ЦТП-41 на улице 20 Января, дом 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.