Замглавы округа Мытищи проверил ремонтные работы в образовательных учреждениях

В минувшую зиму в здании начальной школы № 19 в Мытищах произошла серьезная протечка крыши. После ее ликвидации первостепенной задачей стали капитальный ремонт кровли и устранение локальных недочетов. Было принято решение провести их в период летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив проверил ход работ на объектах в микрорайоне Пироговский.

На сегодняшний день основные работы по кровле завершены, все чердаки утеплены, остается сделать водосточную систему. В классах, куда дошла вода с крыши, наводится порядок.

Изменения коснулись и прилегающей территории. На центральном входе отремонтированы ступеньки и козырек, появились новые дорожки, на следующей неделе будут установлены двери.

Дополнительно планируется заменить уличное освещение. Похожая проблема была и в дошкольном отделении «Березка». Сад относительно новый, но из-за того, что вентилируемый фасад и шахты упирались в кровлю, в ней регулярно происходили протечки.

Сейчас все дефекты устранены, завершают работы по обустройству новой кровли. Все работы в начальной школе и детском саду будут выполнены до 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.