Замглавы Балашихи провел личный прием граждан

В рамках декады приемов граждан, приуроченной к 23-летию Всероссийской политической партии «Единая Россия», член местного политсовета партии Максим Сидоркин провел личный прием жителей. Мероприятие прошло в общественной приемной местного отделения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К Максиму Сидоркину обратился Ветеран труда Михаил Н. У жителя мкр. Железнодорожный был вопрос, в частности, по демонтажу детской игровой площадки.

«Проговорили с заявителем все вопросы. Даны разъяснения. То, что требует дополнительной проработки — отправлено в курирующие ведомства. Ответ обязательно будет предоставлен», — отметил член местного политсовета партии «Единая Россия» Максим Сидоркин.

Декада приемов стартовала 1 декабря. Инициатива ее проведения направлена на активное взаимодействие с населением, выявление актуальных проблем и поиск путей их решения, а также способствует укреплению доверия между партией и населением, демонстрируя готовность «Единой России» работать на благо жителей и оперативно решать возникающие проблемы.

Приемы граждан будут проходить до 10 декабря, и каждый желающий сможет получить ответы на интересующие вопросы. Важно, что каждая заявка будет внимательно рассмотрена и передана в соответствующие инстанции для последующей работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.