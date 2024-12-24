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За неделю количество обращений к коммунальщикам Подмосковья снизилось на 15%

За прошедшую неделю специалисты «Коммунальных систем Московской области» зафиксировали снижение числа обращений жителей на 15%. Всего было принято и отработано свыше 320 заявок из городских округов, где предприятие ведет основную деятельность: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Электросталь, Богородский и Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из поступивших заявок 123 обращения были направлены через электронные ресурсы:

87 — по вопросам холодного водоснабжения и качества воды,

11 — по горячему водоснабжению и теплоснабжению,

9 — по сетям водоотведения,

2 — по ремонту водопроводных и канализационных колодцев,

14 — по вопросам модернизации сетей.

Кроме того, специалисты предприятия отработали более 200 прямых заявок от жителей и управляющих компаний. Основные темы:

более 80% — засоры на внутриквартальных сетях,

6% — услуги теплоснабжения.

Также специализированные лаборатории предприятия провели отбор проб воды на внешних сетях и объектах. По результатам проведены или запланированы соответствующие мероприятия.

На текущий момент успешно отработано 93% от общего числа обращений. Остальные находятся в процессе выполнения. Исключение составляют 6 заявок, которые не относятся к зоне ответственности предприятия ГУП МО «КС МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.