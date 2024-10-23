Встречи с руководителями проектов ЦУП фонда капремонта пройдут в Подмосковье

На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области проведут выездные мероприятия в нескольких округах региона. Цель этих выездов — проверка хода выполнения капитального ремонта, прямое общение с жителями, а также встречи с представителями местных администраций, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый день представители ЦУП будут посещать от 9 до 17 населенных пунктов для проведения инспекций и встреч. Ключевые направления включают контроль качества выполняемых работ и обсуждение с жителями важных вопросов, касающихся капитального ремонта.

Населенные пункты, которые посетят специалисты ЦУП фонда капитального ремонта:

в среду — Подольск; Воскресенск; Люберцы; Пушкино; Наро-Фоминск; Одинцово; Руза; Раменское; Жуковский; Реутов; Луховицы; Зарайск; Королев; Красногорск; Солнечногорск; Долгопрудный;

в четверг — Подольск; Воскресенск; Щелково; Можайск; Руза; Раменское; Домодедово; Одинцово (Звенигород); Красногорск;

в пятницу — Подольск; Воскресенск; Королев; Сергиев Посад; Молодежный; Одинцово; Руза; Раменское; Жуковский; Балашиха; Кашира; Ступино; Люберцы; Восход; Истра; Красногорск; Лобня.

В настоящее время особое внимание уделяется выполнению сезонных видов работ.

Телефоны ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде». Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.