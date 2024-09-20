Все пункты приема вторичного сырья Подмосковья нанесли на интерактивную карту

На территории Московской области активно развивается сеть пунктов приема отходов, пригодных для вторичной переработки — текстиля, пластика и алюминия. Так, уже установлено порядка 1,3 тыс специализированных контейнеров в 34 городских округах региона для приема текстиля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«В прошлом году было собрано более 2 000 тонн текстиля. Это говорит о вовлеченности жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья. Мы начали разработку единой удобной для поиска интерактивной карты, на которую будут нанесены все пункты сбора текстиля. Это площадки в торговых центрах, жилых районах и общественных пространствах» — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Куда отправляется собранное сырье

Вещи в хорошем состоянии передаются в благотворительные организации и нуждающимся. Изношенный текстиль — одежда, предметы декора и быта идут на переработку — из него делают ветошь, волокно или утеплитель.

Как найти ближайший пункт приема вторсырья

У жителей есть возможность самостоятельно по геолокации выбрать удобную точку, чтобы сдать ненужный текстиль, алюминий и пластик. Карту разместили в рамках сервиса на региональном портале госуслуг.

Почему стоит сдавать текстиль в специализированные шкафы

Сдача текстиля позволяет минимизировать количество непригодного для переработки сырья и риск поломки оборудования на комплексах по переработке отходов.

Жители получают бонусы — их можно потратить на покупки, проезд, оплату сервисов и услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.