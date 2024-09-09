Все котельные Можайского округа готовы к новому отопительному сезону

Котельная в поселке Химик Можайского округа — современная и полностью автоматизированная. Она обеспечивает горячей водой и отоплением несколько тысяч человек, проживающих в этом микрорайоне города. Профилактику этот объект прошел в начале июля и теперь полностью готов к новому отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К новому отопительному сезону все котельные округа прошли регламентное обслуживание. Из профилактики вышли 16 объектов, которые обеспечивают население отоплением и горячим водоснабжением.

Гидравлические испытания проводятся на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью 164,29 км от всех 60 котельных.

Кроме того, ведутся работы по капитальному ремонту теплосетей. На данный момент ремонтируют участки теплосетей в деревне Красный Балтиец протяженностью 290 м и в деревне Горетово — 476 м.

Также проведены работы по замене аварийных участков в поселке Синичино, поселке Уваровка, селе Борисово, поселке Дзержинский и улицах Коммунистическая и Дмитрия Пожарского в городе Можайске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.