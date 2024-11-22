Все коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой

Все коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) столицы по итогам проверки префектуры административных округов получили паспорта готовности к зиме, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Соответствующие документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса — ПАО „Мосэнерго“, ПАО „Россети Московский регион“ и АО „ОЭК“», — добавил он.

Паспорта готовности к зиме выдали ПАО «МОЭК» и АО «Мосгаз». Бирюков пояснил, что все энергообъекты, тепловые, электрические, газовые сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в холодный сезон.

«Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами», — уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков отметил, что всего к отопительному сезону подготовили свыше 74 тыс. объектов, в том числе более 34 тыс. жилых домов. Все работы специалисты завершили еще до 25 августа. Они провели испытания тепловых сетей, которые помогли обнаружить проблемные участки и сразу отремонтировать их. Все это позволяет обеспечить жителей надежным теплоснабжением зимой.