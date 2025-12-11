Возчик ТКО из Подмосковья получил награду на конкурсе Мособлдумы

Компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» признана лауреатом конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области» в номинации «За комплексность в подходе к трудоустройству ветеранов боевых действий». Конкурс был организован Мособлдумой, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Конкурс направлен на развитие мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. В этом году жюри рассматривало 31 компанию, оценивая уровень заработной платы, соцпакет, обучающие программы, интеграционные и культурные инициативы, а также взаимодействие с профсоюзами и службами занятости.

Как отметил руководитель «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов, для коллектива участие в конкурсе и признание работы — почетно. Поддержка ветеранов боевых действий — не формальность, а принцип. Эти люди проявили мужество, ответственность и стойкость, и задача компании — создавать для них достойные условия труда и новые возможности.

На сегодня в организациях, принявших участие в конкурсе, трудится более 76 тысяч человек, среди них более 900 ветеранов боевых действий, включая 60 людей с инвалидностью. Для работников созданы все необходимые условия, большие пакеты льгот и профобразовательная деятельность. Данную работу предприятия Подмосковья планируют продолжить.

