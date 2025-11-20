Воропанов: система подготовки к ОЗП в Подмосковье выстроена на данных мониторинга

20 ноября министр энергетики Московской области Сергей Воропанов выступил в Мособлдуме и представил информацию о ходе реализации государственной программы модернизации теплоснабжающего комплекса и подготовке региона к отопительному сезону 2025–2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В рамках программы модернизации в 2025 году предусмотрено 500 объектов. На сегодняшний день 410 объектов уже подключены и работают по новой схеме, на остальных продолжаются работы. Теплоснабжение жителей осуществляется через действующую систему, часть которой была обновлена в текущем году.

«Мы выстроили комплексную систему подготовки, где каждое решение подкреплено данными. Это позволяет нам точечно работать с проблемными участками и эффективно распределять ресурсы», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

На сегодняшний день готовность региона к отопительному сезону составляет 100%. Под контролем энергетиков находятся 21,3 тыс. км тепловых сетей, около 2,8 тыс. объектов теплоснабжения, 53 тыс. многоквартирных домов и более 6,2 тыс. социально значимых объектов.

«При формировании госпрограммы мы опираемся на мнение жителей и предложения, которые депутаты собирают в округах. Это помогает точнее определять приоритеты и включать в работу те объекты, которые важны людям. В рамках программы 2026 года предусмотрено 323 объекта, и работы по ним уже начались», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что в этом году внедрены новые инструменты контроля и планирования: создана единая база данных всего котлового оборудования, нормативных запасов топлива и материально-технических ресурсов, внедрен ежедневный контроль, включающий как выездные проверки, так и документарный надзор, а также организовано комиссионное сопровождение плановых гидравлических испытаний и промывок систем теплоснабжения.

Сергей Воропанов подчеркнул, что особое внимание уделяется анализу обратной связи. Совместно с депутатами от «Единой России» был проведен мониторинг, в ходе которого проанализированы данные по 2 160 котельным в 56 муниципалитетах, а также собраны и учтены наказы избирателей. Кроме того, в рамках инвестиционной программы и дополнительных ремонтов запланировано 500 мероприятий, из которых 410 уже завершены. Все объекты, введенные в эксплуатацию в течение отопительного периода, обеспечены компенсирующими мероприятиями и не несут рисков для прохождения зимы.

По итогам проверки комиссией ЦУ Ростехнадзора 56 муниципальных образований признаны готовыми к отопительному периоду. Министерство энергетики Московской области организовало жесткий контроль за устранением всех выявленных замечаний в установленные сроки.

Министр энергетики Московской области отметил, что для бесперебойной работы теплоснабжающих организаций созданы значительные запасы топлива: более 9,5 тыс. тонн угля, 40,6 тыс. тонн жидкого топлива и более трех тысяч тонн других видов топлива. На случай нештатных ситуаций в регионе развернуты 825 аварийно-ремонтных бригад, а также 805 единиц спецтехники и 88 передвижных блочно-модульных котельных.

«Системная работа, основанная на данных мониторинга и обратной связи от жителей, позволяет обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в Московской области в предстоящий зимний период», — резюмировал Сергей Воропанов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Мособлдума совместно с профильными министерствами провела ряд больших мероприятий, как в стенах парламента, так и в муниципалитетах, с привлечением активных жителей.

«Мы детально обсудили все объекты строительства и ремонта котельных, тепловых сетей. Депутаты фракции „Единая Россия“ также в ходе своей работы в округах собирали наказы жителей, которые учтены в плане масштабной модернизации сферы ЖКХ. Работы предстоят большие, и мы продолжим их корректировать и дополнять в соответствии с запросами людей», — сказал Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.