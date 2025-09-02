Воробьев: ведется масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения

В Подмосковье специалисты ведут масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Это не только повышение качества жизни жителей, но и забота об экологии: внедряются «умные» решения и современные техники очистки воды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что в регионе в 2025 году сдали в эксплуатацию два очистных сооружения, в том числе по федпроекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экологическое благополучие», еще 11 находится в работе, 7 планируется начать проектировать.

«До конца года завершим модернизацию очистных сооружений в Лыткарине, Солнечногорске, Богородском округе и Зарайске», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что завершен капремонт очистных сооружений в селе Протекино округа Зарайск. Они были построены в 1974 году и обслуживают почти 700 жителей.

По словам главы области, в Зарайске перевели очистные на автоматический режим с современным циклом очистки. На объекте появилась функция доочистки воды и т. д.