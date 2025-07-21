Воробьев: в каждом городе должна быть «боевая» ресурсоснабжающая организация

«Задача — чтобы каждый глава (округа — ред.) четко понимал, что в каждом городе, в городском округе должно быть „боеспособное“ муниципальное бюджетное учреждение. И должна быть „боеспособная“ ресурсоснабжающая организация», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что продолжается цифровизация и автоматизация таких организаций, также их снабжают необходимой техникой и оборудованием.

Ранее губернатор отметил, что ответственным службам нужно уделить приоритетное внимание ликвидации подтоплений в Подмосковье после мощного ливня.

По его словам, погодные факторы влияют на приоритеты в деятельности областного руководства.