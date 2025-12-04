Воробьев: создаются технически оснащенные центры для надежного электроснабжения

Глава региона напомнил, что в непогоду в мае 2025 года Дмитровский округ пострадал больше всех, поэтому более продолжительное время потребовалось специалистам, инженерам и электрикам для того, чтобы устранить аварию.

«Сказать, что в нашей жизни больше аварий не будет, я не могу, вы тоже. Но вместе с тем мы предусмотрели еще одно мероприятие. Это технологически оснащенные центры, которые мониторят и видят теперь поведение каждого фидера. Это для нас очень важно, видеть, где, в каком месте, когда происходит то или иное нарушение», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что видеокамеры и датчики позволяют властям Подмосковья детально видеть участки по теплу, воде и свету.

«И мы стараемся инвестировать во все эти технологии, чтобы надежность (электроснабжения - ред.) была обеспечена», — заключил губернатор.

