Воробьев: система ЖКХ требует предельного внимания всех уровней власти

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что система жилищно-коммунального хозяйства требует предельного внимания, особенно в преддверии подготовки к зиме.

«Еще раз хочу сказать, что система ЖКХ требует предельного внимания всех уровней власти. Не случайно и на федеральном уровне <…> говорится о подготовке к зиме, о больших государственных проектах в сфере модернизации ЖКХ. Но, как мы знаем, для жителя часто ЖКХ — это взаимодействие с управляющей компанией», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что на прошлой неделе состоялся профчас с ЕИРЦ, с анализом долгов, которые есть перед ресурсоснабжающими организациями.

«Когда существует задолженность, понятно, что и ресурсники также испытывают дефицит всего того, что обеспечивает стабильное тепло, водо-, энергоснабжение», — сказал губернатор.

Ранее Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.