Воробьев поручил информировать жителей о работах по перекладке сетей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил своевременно и подробно доводить до жителей информацию о работах на сетях.

«Нужно подробное, дополнительное и своевременное информирование жителей о том, где мы копаем, зачем мы копаем, зачем меняем. Все это требует дополнительного обсуждения и на выездных администрациях, потому что работы по сетям в 2026 году будут также заметны, как и работы в 2025 году», — сообщил Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона.

Он добавил, что в планах на 2026 год массив работ по развитию инфраструктуры, тепла и водоснабжения региона.

Ранее Воробьев заявил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.

