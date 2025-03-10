Воробьев: почти 1,5 тыс км дорог капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник провел совещание с членами правительства региона и главами городских округов, на котором обсуждалась подготовка дорожной сети к весенне-летнему сезону, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Нам нужно продолжать ямочный ремонт, запрос на чистые дороги также необходимо принимать во внимание. Важно в короткое время согласовать все действия, в том числе, с федеральными службами», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что существует большой блок работ на федеральных трассах, требующих поддержания в чистоте и порядке. Еще необходимо обеспечить надлежащий вид остановок, шумозащитных экранов, дорожных знаков и ограждений, которые должны соответствовать стандартам и радовать глаз жителей Подмосковья.

Глава региона добавил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.