Воробьев отметил важную роль управляющих компаний во всех вопросах ЖКХ

«Мы делаем все, чтобы наши управляющие компании вышли из „красной“ зоны. Те, кто не согласен с запросом жителей и с нашей идеологией, она базируется на запросах жителей, с теми мы будем просто расставаться», — заявил Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что роль УК важна и заметна в жизни каждого региона и во всех вопросах, связанных с управлением жилищно-коммунальным хозяйством.

Ранее Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

