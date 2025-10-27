Воробьев отметил важную роль управляющих компаний во всех вопросах ЖКХ
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Работа подмосковных управляющих компаний заметна и важна во всех вопросах жилищно-коммунального хозяйства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы делаем все, чтобы наши управляющие компании вышли из „красной“ зоны. Те, кто не согласен с запросом жителей и с нашей идеологией, она базируется на запросах жителей, с теми мы будем просто расставаться», — заявил Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Губернатор отметил, что роль УК важна и заметна в жизни каждого региона и во всех вопросах, связанных с управлением жилищно-коммунальным хозяйством.
Ранее Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.
