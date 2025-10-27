Воробьев обсудил с правоохранителями задачи по контролю в сфере ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с правоохранительным блоком. На мероприятии обсудили задачи по контролю в сфере ЖКХ, а также обеспечение безопасности в рамках празднования Дня народного единства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Сегодня мы проводим оперативное совещание с правоохранительным блоком. Его цель — обсудить наиболее знаковые вопросы, касающиеся безопасности, жизни, развития нашего Подмосковья. Мы вынесли ряд вопросов, которые требуют совместных решений. Это и инвестиционный блок, и блок ЖКХ. Безусловно, коснемся темы специальной военной операции», — сказал Воробьев.

Губернатор также добавил, что в преддверии Дня народного единства и во время празднования важно обеспечить все, что связано с безопасностью общественных мест, мест отдыха людей, так как в муниципалитетах Подмосковья в первые выходные ноября запланировано проведение большого количества массовых мероприятий. Он поручил усилить контроль за порядком в эти дни.

Контроль в сфере ЖКХ

Отдельно в рамках совещания была затронута тема контроля за масштабной модернизацией системы ЖКХ. Благодаря федеральной поддержке в Подмосковье реализуется большая трехлетняя программа по теплу, которая затронет более 1,1 тыс. объектов — свыше 600 км сетей, 143 ЦТП и 246 котельных. Изменения коснутся свыше 6 млн жителей. В этом году в работе порядка 500 объектов — 336,3 км теплосетей, 22 ЦТП и 83 котельные.

Воробьев отметил, что в области все ресурсоснабжающие организации переходят на новый стандарт работы, который разработан на основе успешной практики «Мособлгаза». Речь идет в том числе о трансформации аварийно-диспетчерских служб, их техническом перевооружении, создании единого центра управления, установке датчиков на объектах ЖКХ, автоматизации и цифровизации процессов, обновлении офисов приема жителей и т. д. Благодаря нововведениям можно будет сократить время устранения аварий на 20%.

Камеры «Безопасного региона»

Между тем в обеспечении общественного порядка помогает система «Безопасный регион». В Подмосковье к ней подключено более 162 тыс. камер, 50% из них обладает функциями искусственного интеллекта. В этом году установили уже 12,8 тыс., в планах до конца 2025-го — еще 3 тыс. камер.