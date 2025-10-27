Воробьев обратил внимание на важность обеспечения комфорта и чистоты в подъездах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо обеспечивать чистоту и порядок в подъездах для комфорта жителей.

«В разные периоды мы усиливали с уровня регионального бюджета все то, что предполагает комфортный и чистый подъезд», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья.

По словам губернатора, безусловно, чистота, комфорт подъездов зависит и от жителей и от управляющих компаний и от своевременных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.