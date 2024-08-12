Воробьев обратил внимание на устранение рисков с гидротехническими сооружениями

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил, что в Домодедове, Серпухове, Волоколамске, Чехове, Рузе, Кашире, Можайске, Ленинском округе, Сергиевом Посаде, Одинцове, Ступине, Клину и Зарайске нужно уже сейчас предусмотреть мероприятия, чтобы не допустить подтоплений.

Ранее пресс-служба Минэкологии Подмосковья сообщала, что в 2024 году будет реконструировано 6 гидротехнических сооружений, ремонт 5 из них финансируются за счет средств бюджета Московской области и 1 — за федеральные средства. Своевременный ремонт и реконструкция ГТС помогают предостеречь от возможных поломок и катастроф и как следствие сохранить жизни граждан и ценные природные комплексы.