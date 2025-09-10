Воробьев: ИИ в энергетике может применяться там, где задействовано много данных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что искусственный интеллект может широко применяться в электроэнергетике. Его можно использовать при анализе аварий и данных.

«Где в электроэнергетике может быть искусственный интеллект? Первое — он может быть там, где много данных, где человек устанет анализировать то, что он получает. Мы ставим датчики на каждый фидер, на каждую трансформаторную подстанцию», — сказал губернатор в ходе Межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада».

Воробьев привел пример, где применяются подобные технологии. Если в каком-то доме погаснет свет, специалисты узнают, где именно это произошло: на высокой линии или на трансформаторной подстанции.

Форум проходит в среду в Красногорске.