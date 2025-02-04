Воробьев: более 400 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье за 4 года

Более 400 объектов и 1 тыс. километров сетей водоотведения и водоснабжения планируется модернизировать в Московской области за четыре года. Такие работы будут проводиться в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сформирован региональный штаб. До конца апреля во всех округах организуют инвентаризацию объектов и сетей. Составят рейтинг для контроля «болевых точек», на которых нужно сделать акцент. Затем поднимется вопрос сроков, способов модернизации. Уже проводится ряд работ, отметил Воробьев.

«Ремонтируем водозаборные узлы в Дмитровском и Пушкинском округах, Истре, Солнечногорске. До конца 2028 года обновим в регионе свыше 300 объектов», — подчеркнул губернатор Подмосковья в своем Telegram-канале.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Производится реконструкция системы водоотведения в Солнечногорске, Дубне, Сергиевом Посаде, Коломне и Лыткарине. За четыре года планируют обновить почти 100 строений в Подмосковье, отметил Воробьев.

Производится модернизация сети водоотведения и водоснабжения в Орехово-Зуеве, Воскресенске и Солнечногорске. К 2029 году планируют произвести реконструкцию 1 тыс. километров сетей в Московской области, сказал губернатор.

С 2014 года в регионе произведена модернизация около 450 объектов водоснабжения. Наиболее крупные из них — ВЗУ-1 в Одинцове, ВЗУ «Пироговский» в Мытищах, сеть ВЗУ во Власихе, добавил Воробьев.

«Благодаря региональной программе „Чистая вода“ с 2014 по 2024 год ввели 459 ВЗУ — качественная питьевая вода пришла в дома 2 млн жителей», — подчеркнул губернатор Московской области.