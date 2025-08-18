Воробьев: аварийно-диспетчерские службы РСО приведут к единому стандарту

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов обсудил приведение ресурсоснабжающих организаций (РСО) к новому формату до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Был разработан единый стандарт для всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций, и сейчас задача предприятий и глав — масштабировать его, внедрить до 1 декабря 10 ключевых улучшений в части кадров, техники, финансово-хозяйственной деятельности, клиентоцентричности, цифровизации и так далее», — сказал Воробьев.

Он добавил, что самое важное, с чего начинаются все трансформации, — аварийно-диспетчерские службы, которые находятся на переднем крае работы любого предприятия в сфере ЖКХ.

«Мы договорились, что именно их приведем к новому формату в первую очередь — до начала ОЗП (осенне-зимнего периода — ред.)», — уточнил губернатор.

Он поблагодарил руководителя «Мособлгаза» Игоря Баранова и его команду, которая вовлечена в данную работу в разных локациях — и в части инспектирования, и аудита объектов тепло- и водоснабжения.

«Абсолютное большинство территорий в Подмосковье уже активно включилось в трансформацию, которая дает экономический эффект, а жители видят, насколько оперативнее ликвидируются аварии», — отметил глава области.

Стандарт состоит из 10 пунктов: аварийно-диспетчерское обеспечение, диагностирование сети, техобслуживание и ремонт, материально-техническое обеспечение, управление автотранспортом, обеспеченность персоналом, эффективность финансово-хозяйственной деятельности, работа с клиентами, центр управления предприятием, цифровая трансформация.

В аварийно-диспетчерских службах три ключевых параметра: датчики на объектах, цифровая диспетчерская, аварийная бригада.

Более половины муниципалитетов уже успешно работает по-новому стандарту. В их числе — диспетчерские службы в Рузе, Мытищах, Дмитровском округе, Домодедове, Люберцах и других муниципалитетах.