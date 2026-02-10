Военные коммунальщики отремонтируют более 20 объектов ЖКХ в Одинцовском округе в 2026 году

Военные коммунальные службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу планируют в 2026 году провести ремонт более 20 объектов ЖКХ в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба direct_url.

В 2026 году специалисты филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Московскому военному округу продолжат реализацию плана ремонта объектов на обслуживаемых территориях. В Одинцовском округе военные коммунальщики намерены собственными силами отремонтировать свыше 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства. В этот перечень входят 8 объектов жилищно-коммунального фонда, 11 объектов транспортной инфраструктуры и 5 объектов водоснабжения и канализации.

Всего в 2026 году специалисты филиала проведут ремонтные работы на 243 объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, включая котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети, водозаборные узлы, канализационно-насосные станции, очистные сооружения, объекты электросетевого хозяйства, а также сети водоснабжения и канализации. Среди них — 86 объектов теплового хозяйства, 88 объектов водо-канализационного хозяйства и 69 объектов казарменно-жилищного фонда.

Текущий ремонт проводится собственными силами и охватывает широкий спектр работ по поддержанию и улучшению состояния инфраструктуры. В оперативном управлении филиала находится 1015 военных городков, где эксплуатируется более 10 тысяч объектов материально-технической базы и коммунальной инфраструктуры. Подготовка фондов ФГБУ «ЦЖКУ» для повышения надежности функционирования объектов проводится ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.