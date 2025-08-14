сегодня в 14:32

Водоканал Подмосковья выполнил более 50 профилактических и ремонтных работ

За прошедшие дни сотрудники Мособлводоканала, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, провели 58 комплексных работ по обеспечению штатного функционирования систем водоснабжения и водоотведения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе выполненных работ:

восстановление сетей водоснабжения по ул. Охотничья в Орехово-Зуеве и п. Озерецкий Орехово-Зуевского г. о.;

ремонт в водопроводных колодцах с. Середниково и Кривандино м. о. Шатура;

промывка насосных фильтров, устранение утечки на сетях холодного водоснабжения на водопроводных насосных станциях в г. Электрогорск и Дрезна

ремонт и замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях в г. Куровское, Электросталь, Шатура, д. Губино, Новое, Давыдово Орехово-Зуевского г. о. и п. Радовицкий в м. о. Шатура.

Особое внимание уделено системе водоотведения. Проверены внутриквартальные сети и восстановлена проходимость более 40 участков канализации, в том числе:

ул. Бирюково, Ворошилова, Фрезерная, Московская, Ленина г. Орехово-Зуево;

ул. Коммунистическая, Текстильщиков г. Ликино-Дулево;

ул. Первомайская, Пролетарка, Железнодорожная, Кирова, Советская, Коммунистическая, Суворова, Железнодорожный поселок г. Куровское;

ул. Урицкого г. Рошаль;

ул. Энергетиков, пр. Больничный г. Шатура;

ул. Вокзальная п. Пустоши;

ул. Суворова, Набережная, Кирова, Горького г. Лосино-Петровский.

Помимо этого, коммунальные службы в ежедневном режиме осуществляют контроль и чистку насосов на временных станциях перекачивания стоков в Орехово-Зуевском и Лосино-Петровском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.