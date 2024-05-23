Во Власихе проведут реконструкцию кольцевого водопровода
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В округе Власиха планируют провести реконструкцию магистрального кольцевого водопровода, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области средств бюджета городского округа Власиха.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции магистрального кольцевого водопровода объекта «Реконструкция системы водоснабжения г. о. Власиха», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции магистрального кольцевого водопровода объекта «Реконструкция системы водоснабжения г. о. Власиха».
Проектом предусмотрены следующие решения:
- устройство наружных сетей водоснабжения (трубопроводов, колодцев);
- восстановление благоустройства территории.
В рамках выполнения работ в 2026 планируется заменить/реконструировать 20 704 п. м. водопровода.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.