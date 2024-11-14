Во Власихе планируют реконструировать участок теплосетей протяженностью 440 м

В подмосковной Власихе в следующем году планируют реконструировать участок тепловых сетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Власиха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участка тепловых сетей в городском округе Власиха Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети по мероприятию: «Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Власиха, от ул. Заозерная д. 15 до ДС № 5 Звездочка (в т. ч. ПИР)».

Необходимо запроектировать реконструкцию с демонтажем существующей тепловой сети с прокладкой в подземном исполнении, протяженность действующих тепловых сетей — 440 м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.