Во Фрязине завершается строительство системы водоснабжения

В рамках реализации государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на 2023-2028 Мособлводоканал реализует масштабный проект по строительству системы водоснабжения в городском округе Фрязино, в частности, прокладке трубопровода к сетям ведущего предприятия радиоэлектронной промышленности России — «Исток» им. Шокина. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Первый этап практически завершен, строительная готовность составляет 98%.

Что уже выполнено:

строительство трубопровода протяженностью 4,4 км от Восточной системы водоснабжения до НПП «Исток» им. Шокина

установка шести монолитных камер.

На стадии завершения:

строительство насосной станции повышенного давления производительностью 5 тыс. куб.м/сутки

строительство двух резервуаров чистой воды производительностью 3,5 тыс. куб.м/сутки.

Реализация данного проекта позволит обеспечить чистой и безопасной питьевой водой жителей г. о. Фрязино.

После завершения текущего этапа работ подрядная организация приступит к работам на территории городского округа Щелково, на месторождении «Воря». Планируется бурение скважин и установка водозаборного узла «Сутоки». Согласно условиям контракта, завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию намечены на конец 2026 года.

Строительство нового водопровода и сопутствующей инженерной инфраструктуры стало необходимым ввиду роста объемов водопотребления в городских округах Фрязино и Щелково.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.