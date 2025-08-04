Во дворах Подмосковья отремонтировали почти 38 тыс малых архитектурных форм
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области коммунальщики продолжают работы по ремонту и содержанию малых архитектурных форм на общественных пространствах и во дворах. К нормативному состоянию приводят лавочки, урны, ограждения, игровые элементы на детских площадках, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Наибольший объем работ выполнен в:
- округе Пушкинский — более 2,2 тыс.;
- Балашихе — более 2 тыс.;
- Луховицах — более 1,9 тыс.
Элементы благоустройства во дворах играют важную роль в создании комфортной городской среды. Они формируют эстетический облик пространств, обеспечивают удобство жителей и способствуют повышению качества жизни населения.
Почему важен своевременный ремонт:
- безопасность — регулярный осмотр и поддержание исправности оборудования предотвращает несчастные случаи;
- комфорт проживания — ухоженный двор повышает привлекательность территории.
Жителям рекомендуется бережно относиться к элементам благоустройства дворовых территорий и своевременно информировать управляющую организацию, если случились поломки.
Сообщить о необходимости ремонта элементов благоустройства можно, обратившись в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московский области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.