В Жуковском прошли учения по ликвидации утечки газа

Учебно-тренировочные занятия прошли по адресу улица Гагарина, дом 41 в Жуковском. В ходе мероприятия были отработано взаимодействие между всеми городскими службами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По легенде у нас обнаружена загазованность подвала. На место выехала аварийная бригада, которая зафиксировала концентрацию газа в подвале более одного процента, — прокомментировал начальник аварийно-диспетчерского участка Мособлгаз Быковскоее РЭС Андрей Андреев. -С помощью представителей экстренных служб была произведена эвакуация жителей данного многоквартирного дома. Также по легенде в подвале был обнаружен пострадавший. Сотрудниками Жуковского аварийно-спасательного отряда мужчина доставлен в машину скорой медицинской помощи для оказания первой помощи. После сотрудниками скорой помощи произведена госпитализация пострадавшего».

Также в ходе тренировки произведен буровой осмотр для нахождения непосредственной утечки газа в газопроводе. После проведения бурового осмотра был вскрыт шурф и определено точное место повреждения газопровода. Им оказалось коррозионное повреждение стенки трубы с выходом газа. Ликвидирована аварийная ситуация путем наложения бандажа на аварийный участок газопровода. Аварийная ситуация локализована.

«По данным учениям можно поставить оценку удовлетворительно», — добавил Андрей Андреев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.

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