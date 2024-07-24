В Жуковском продолжаются пешие обходы по дворовым территориям

В Жуковском заместители главы округа продолжают пешие обходы по дворовым территориям с целью проверки их содержания, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Все желающие могут принять участие в обходах, которые будут проводиться на этой неделе по следующему графику:

25 июля, 11:00, ул. Гагарина, д. 22 (встреча у подъезда № 1) — Степанова Юлия Васильевна;

25 июля, 12:00, ул. Дзержинского, начиная от магазина Бристоль (дом № 1А) и до конца улицы в сторону детской железной дороги (встреча перекресток ул. Семашко и ул. Дзержинского со стороны д. 10/9 по ул. Дзержинского) — Дунаевич Алла Вячеславовна;

25 июля, 15:00, ул. Молодежная, 34к2 (встреча у подъезда № 1)– Сидоренко Василий Васильевич;

26 июля, 9:00, ул. Мясищева, 24, 26 (встреча ул. Мясищева, д. 24) — Грибанов Григорий Юрьевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.