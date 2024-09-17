В Зарайске стартовали пробные пуски системы отопления

Отопительный сезон в Подмосковье начнется в ближайшее время. Подготовка к нему почти завершена. Пробные пуски начались в Зарайске с 16 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

96% тепловых сетей Подмосковья уже протестировано, а полностью работы завершены в 41 городском округе. Все недостатки должны быть оперативно устранены.

Во время тестирования магистральные сети заполняются теплоносителем под давлением. Затем проверяется газовое оборудование и циркуляционные насосы на котельных. После этого осуществляется запуск каждого котла и его вывод на рабочий режим.

Первыми проверку прошли теплосети и котельные в деревнях Летуново и Макеево. Как отметили в администрации городского округа Зарайск, тест прошел без замечаний. Результат был ожидаем, поскольку теплотрассы в этих местах недавно перекладывались и практически не изношены.

17 сентября пробные пуски проходят на блочно-модульных котельных. Далее в графике стоят другие котельные. На 20 сентября запланирован пробный пуск котельной в деревне Алферьево.

23 сентября настанет очередь других блочно-модульных котельных. 24 сентября проверят котельную в деревне Козловка. А 26 и 27 сентября пробные пуски пройдут в самом городе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.