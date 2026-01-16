В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 87 тыс. человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Работы по восстановлению электроснабжению продолжаются.

