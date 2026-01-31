В Запорожской области подключили значительную часть отключенных абонентов

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

«Энергетикам удалось восстановить значительную часть отключенных абонентов», — отметил он.

При этом восстановительные работы осложняются высокой дроновой активностью.

Ранее власти объявили о воздушной опасности на всей освобожденной от ВСУ территории Запорожской области. Угроза связана с возможными ракетными ударами, авиабомбардировками и атаками беспилотников.

