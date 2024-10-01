В Воскресенске объявлен конкурс на реконструкцию канализационной насосной станции

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции канализационной насосной станции в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой оборудования по мероприятию: «Реконструкция КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 7а».

«Завершить работы планируется в 2025 году и реконструировать 413,03 кв. метров застройки», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Воскресенск.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. В этом году в регионе было большое количество обращений жителей Подмосковья об аварийных отключениях. Чтобы не столкнуться с проблемой ненадежного теплоснабжение в следующем сезоне, в Московской области реализуется масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

«Работы, которые ежедневно сопровождаем, контролируем, реализуется, и эта программа, уверен, уже в эту зиму, покажет себя с положительной стороны. Мы заменим 1 000 км сетей», — рассказал Воробьев.