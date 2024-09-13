В Волоколамске проверили готовность к отопительному сезону
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (СМИ "Волоколамск сегодня")
Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова вместе с директором Волоколамского ПТП РЖКХ Игорем Малявинским оценили готовность к осенне-зимнему периоду котельной в деревне Калистово и котельной, расположенной на улице Пушкарская Слобода в Волоколамском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В круглогодичной газовой котельной № 22, обеспечивающей теплом и горячей водой жителей деревни Калистово, установлено три водогрейных котла.
В 2024 году здесь заменили пакет пластин на теплообменнике отопления и капитально отремонтировали тепловую камеру. Мероприятия по подготовке котельной к отопительному периоду 2024–2025 гг. еще продолжаются.
Источник теплоснабжения многоквартирных домов № 40 и 41 по улице Пушкарская Слобода — сезонная автоматическая котельная № 27.
В рамках планово-профилактических мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. в котельной выполнили следующие виды работ:
- подготовили насосное оборудование;
- промыли водоводяные подогреватели;
- покрасили оборудование.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.
«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.