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В Волоколамске проверили готовность к отопительному сезону

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова вместе с директором Волоколамского ПТП РЖКХ Игорем Малявинским оценили готовность к осенне-зимнему периоду котельной в деревне Калистово и котельной, расположенной на улице Пушкарская Слобода в Волоколамском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В круглогодичной газовой котельной № 22, обеспечивающей теплом и горячей водой жителей деревни Калистово, установлено три водогрейных котла.

В 2024 году здесь заменили пакет пластин на теплообменнике отопления и капитально отремонтировали тепловую камеру. Мероприятия по подготовке котельной к отопительному периоду 2024–2025 гг. еще продолжаются.

Источник теплоснабжения многоквартирных домов № 40 и 41 по улице Пушкарская Слобода — сезонная автоматическая котельная № 27.

В рамках планово-профилактических мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. в котельной выполнили следующие виды работ:

подготовили насосное оборудование;

промыли водоводяные подогреватели;

покрасили оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.