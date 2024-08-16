сегодня в 11:30

В Центральном парке Истры идут работы по замене кабельной световой линии

В Центральном парке Истры выполняются работы по замене кабельной световой линии вдоль перил протяженностью 400 метров. В ходе выполнения работ было проделано более 90 отверстий для крепежа кабеля к основанию перил, передает пресс-служба администрации городского округа.

Также дирекция парков в рамках текущего ремонта провела работу по восстановлению пяти опор освещения, или иными словами «уличных фонарей». Теперь достаточное количество освещения подчеркнет красоту и ландшафт парка, а также станет приятным местом вечерних прогулок.

Сотрудники парков г. о. Истра продолжают способствовать созданию безопасной и привлекательной городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.