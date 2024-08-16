В Центральном парке Истры идут работы по замене кабельной световой линии
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В Центральном парке Истры выполняются работы по замене кабельной световой линии вдоль перил протяженностью 400 метров. В ходе выполнения работ было проделано более 90 отверстий для крепежа кабеля к основанию перил, передает пресс-служба администрации городского округа.
Также дирекция парков в рамках текущего ремонта провела работу по восстановлению пяти опор освещения, или иными словами «уличных фонарей». Теперь достаточное количество освещения подчеркнет красоту и ландшафт парка, а также станет приятным местом вечерних прогулок.
Сотрудники парков г. о. Истра продолжают способствовать созданию безопасной и привлекательной городской среды.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.