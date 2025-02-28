В суд на соседа: что грозит россиянам, не пускающим домой коммунальщиков

Росводоканал: если соседи не пускают сотрудников ЖКХ, на них можно подать в суд

В пресс-службе Росводоканала заявили, что если соседи не пускают коммунальщиков в жилье при совместных проблемах в нескольких квартирах, то на них можно подать в суд, сообщает «Секрет фирмы» .

При этом сотрудники ЖКХ обязаны известить о визите за 14 дней до него. По закону, представители коммунальных служб и управляющей компании могут требовать пустить их в жилье не чаще, чем раз в 3 месяца. Подать в суд могут и сами коммунальщики.

Исключение — аварии. Если вы залили соседа или случился пожар, то обеспечить доступ коммунальщиков в квартиру уже обязательно.

Если человек отказывается открывать дверь, представители УК могут составить акт о недопуске. С этим документом можно обратиться в суд и потребовать от владельца недвижимости предоставить доступ к коммуникациям в квартире. В итоге разбирательство может занять несколько месяцев.