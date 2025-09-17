В Ступине установят баки из вторсырья на 15 контейнерных площадках

В городском округе Ступино осенью оборудуют 15 новых контейнерных площадок, баки на которых, изготовят из переработанного пластика. Их установка станет частью пилотного проекта «Замкнутый цикл обращения с ТКО».

Этот и другие вопросы организации вывоза мусора обсудили на общегородском совещании в администрации под руководством главы округа Сергея Мужальских.

Участие в экологическом проекте является продолжением большой работы по модернизации мусоросборочной инфраструктуры. В 2025 году в округе обновлено 14 контейнерных площадок, а также заменено и установлено более 430 контейнеров.

Несмотря на проводимые улучшения, проблема своевременного вывоза отходов остается актуальной, особенно для жителей садовых товариществ.

«Видим, что вопросы вывоза отходов по-прежнему остаются актуальными для жителей. Региональному оператору необходимо увеличивать количество техники и не допускать срывов. Люди должны быть уверены, что мусор будет вывезен вовремя и в полном объеме», — отметил Сергей Мужальских.

В администрации также напомнили, что 689 контейнерных площадок в округе предназначены только для бытовых и крупногабаритных отходов. Складирование на них строительного мусора запрещено и наказывается штрафом до 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.