В Ступине обсудили сокращение долгов за жилищно-коммунальные услуги

Участники общегородского оперативного совещания в Ступине 27 октября подвели итоги сбора платежей за ЖКУ за девять месяцев 2026 года. Просроченная задолженность с начала года сократилась более чем на 42 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел совещание, одной из главных тем которого стала работа территориального управления «Ступино» ООО «МосОблЕИРЦ» по сбору платежей и взысканию долгов за ЖКУ.

За девять месяцев 2026 года собираемость платежей оставалась стабильной. На 1 октября просроченная задолженность жителей перед управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями составила 640,3 млн рублей — более чем на 42 млн рублей меньше, чем в начале года. В структуре долга 65% приходится на ресурсоснабжающие организации, 21% — на управляющие компании.

За отчетный период специалисты совершили почти 18 тыс. телефонных звонков неплательщикам. Уведомления также направляют по СМС, электронной почте и через личные кабинеты. Кроме того, проводят совместные рейды с судебными приставами, заключают соглашения о рассрочке и ведут претензионно-исковую работу.

Сокращению долгов помогли сверка данных по муниципальному жилищному фонду и корректировка начислений за услуги по фактически пустующим помещениям. Сергей Мужальских поручил профильным службам продолжить системную работу по снижению задолженности.

Участники также рассмотрели рейтинг муниципальных образований Подмосковья за девять месяцев 2026 года. Ступино занял 24-е место среди 51 муниципалитета региона. В завершение совещания обсудили оперативную обстановку в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с долгами управляющих компаний, подчеркнул, что так продолжаться не может.

«У нас 115 управляющих компаний нет в единой системе расчетов и они имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями на 430 млн. Одинцовский — 25 управляющих компаний, 112 млн задолженности. Красногорск — 20 управляющих компаний, и 94 млн задолженности. Химки — 14 управляющих компаний, и 90 млн задолженности. Ключевое, что я хочу донести: так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев.