В Ступине обсудили повышение качества электроснабжения

сегодня в 08:37

Повышение качества электроснабжения и трансформацию ресурсоснабжающей организации обсудили в Ступине. Общегородское совещание прошло под руководством главы округа Сергея Мужальских, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Планом работ ступинского РЭС филиала Южные электрические сети ПАО «Россети Московский регион» предусмотрено проведение капремонта 59 трансформаторных подстанций и 23 воздушных линий, а также расчистка 120 га от древесно-кустарниковой растительности. Работы выполнены на 30%.

Для повышения надежности электроснабжения в округе филиалом Мособлэнерго запланирован капремонт 17 подстанций и 20 км ВЛ, замена более 40 км кабельных линий.

По словам руководителя муниципального унитарного предприятия "ПТО ЖКХ" Юрия Худяка, в основе трансформации ресурсоснабжающей организации лежат привлечение квалифицированных кадров и создание единого стандарта работы, в котором будут прописаны все нормативы, регламенты и ключевые процессы.

В настоящее время «ПТО ЖКХ» ведется работа по улучшению аварийно-диспетчерского обеспечения, диагностирования сети, технического обслуживания и ремонта объектов энергокомплекса, обновлению материально-технической составляющей.

«Необходимо усилить работу по повышению качества электроснабжения, проведению мероприятий по трансформации и модернизации РСО. Мы реализуем масштабную программу модернизации объектов ЖКХ. Проведение работ должно значительно повысить качество коммунальных услуг, в их числе – отопление, вода, свет», - отметил Сергей Мужальских.

В конце совещания обсудили оперативную обстановку.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.