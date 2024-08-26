В Ступине на Приокском переулке установят новое освещение

В городе Ступино на Приокском переулке около дома 9, корп. 1, в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

На дворовой территории будут уставлены 17 светильников и 17 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 500 метров.

В Министерстве благоустройства напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Всего за время реализации проекта «Светлый город» с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тысяч объектов, установлено более 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор освещения, проложено более 2,4 тысяч километров линий наружного освещения. Более, чем на 2,6 тыс. улицах, проездах, набережных стало светлее и безопаснее. Современные системы освещения установлены в 96 скверах. 169 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку. В 834 дворах появилось современное уличное освещение.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.