В спортивном центре «Лидер» Богородского округа провели укладку плитки на стены

В настоящее время в стенах здания спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» продолжаются ремонтные работы. Вопрос находится на личном контроле депутатского корпуса, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Депутат Богородского округа Олег Кобляков вместе с сотрудниками проконтролировал ход капитального ремонта санитарных узлов и душевых кабин. Выполнен полный демонтаж в помещениях, осуществлена стяжка пола, укладка плитки на стены. Установлены реечный потолок, новые светильники, сантехника и двери. Один санузел практически закончен, второй в процессе завершения.

Работы проводятся в соответствии с целевой субсидией по наказам депутатов округа за счет средств местного бюджета. К работам приступили 25 октября 2024 г. Завершить планируется в декабре этого года.

Стены учреждения ожидали ремонта больше тридцати лет. Теперь пол, стены, раковины, унитазы и душевые кабины будут новыми и удобными.

Помимо этого, ведутся работы и по благоустройству. В центре внимания обустройство нового козырька над крыльцом, ремонт ступенек, асфальтирование тротуара (около 30 метров) и установка велопарковки. Работы по благоустройству перед центральным входом в спортивную школу начались 15 ноября. Произведена планировка участка, засыпан щебень и песок, установлены бордюры, произведена трамбовка. Планируется уложить асфальт в срок до 23 ноября 2024 г.

Скоро само здание и обновленную прилегающую территорию будет не узнать. Необходимые финансовые средства в бюджете Богородского округа удалось изыскать депутатскому корпусу совместно с председателем совета депутатов Владимиром Хватовым.

Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» ведет свою историю с 1987 года, когда тренеры А. Н. Савельев и Ю. И. Березин в спортивном зале бывшей школы № 32 открыли отделение дзюдо ДЮСШ Ногинского городского отдела народного образования.

Учитывая плодотворную деятельность спортивного коллектива, управление образования Ногинского муниципального района приняло решение в сентябре 2007 года открыть детско-юношескую спортивную школу «Лидер».

В настоящее время на базе школы активно функционируют 3 отделения: дзюдо, самбо и лыжные гонки. Ежегодно, в период школьных каникул на базе «Лидера» проводятся спортивно-оздоровительные лагеря дневного пребывания для детей. В школе порядка 200 детей и подростков занимаются дзюдо и самбо.

С учетом большой востребованности и посещаемости было крайне важно заняться обновлением здания и прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.